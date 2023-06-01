“キング・オブ・ポップ”ことマイケル・ジャクソンの人生を描く映画『Michael／マイケル』は2026年6月12日（金）に全国390劇場で公開初日を迎えると、動員19万7,826人、興行収入3億1,756万3,940円を記録した。日本国内の伝記映画史上最高となるオープニング成績を樹立する大ヒットスタートとなった。 全世界興行収入は9億1,190万ドルを突破。『ボヘミアン・ラプソディ』（2018）の世界興収9億1,100万ドルを超え、音