元衆院議員の金子恵美氏が１３日に自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。昨年１０月に行われた自民党総裁選で高市早苗首相の陣営が、他の候補者の?誹謗中傷動画?作成していたと週刊文春に報じられたことについてコメントした。高市首相は第一秘書と動画制作者との面識について「面識はない」と述べていた。週刊文春が公開した音声を聞いたという金子氏は「面識がないと言い切るのは難しいかなと。それなりに接触はあった方と