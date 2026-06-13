新日本プロレス１４日大阪城ホール大会でＶ７戦に臨むＩＷＧＰタッグ王者の「ノックアウト・ブラザーズ（Ｋ．Ｏ．Ｂ）」ことＹｕｔｏ―Ｉｃｅ（２９）、ＯＳＫＡＲ（２７）組が１３日、挑戦者のＨＥＮＡＲＥ（３３）、グレート―Ｏ―カーン組に痛烈メッセージを送った。両チームはこの日の公開調印式で対峙。無言を貫くオーカーンに代わってＨＥＮＡＲＥから「Ｋ．Ｏ．Ｂはキャラづくりに必死で、ＳＮＳやバックステージで口だ