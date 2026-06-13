【モデルプレス＝2026/06/13】クリエイターのおさき、YouTuberのさくらが13日、愛知・COMTEC PORTBASEで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in NAGOYA」に出演した。【写真】おさき＆さくら、トップバッターで美脚披露◆おさき＆さくら、トップバッターで登場「学生ランウェイ」のトップバッターを飾ったおさきとさくらは、美しい脚が際立つミニスカートの制服風コーディネートで