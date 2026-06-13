岡山県高校総体2026 【岡山県高校総体】13日、バレーボール女子の準々決勝・準決勝が行われ、就実と岡山東商が決勝進出を決めました。14日に決勝が行われます。 ■女子〈準々決勝〉就実 2-0 津山岡山理大付 2-0 清心女子玉野光南 2-0 岡山南岡山東商 2-0 美作 〈準決勝〉就実 2-0 岡山理大付岡山東商 2-1 玉野光南