「函館スプリントＳ・Ｇ３」（１３日、函館）６番人気のピューロマジック（牝５歳、栗東・安田）が得意の季節に復活Ｖだ。好スタートからスピードを生かしてハナを奪うと、直線は鮮やかな二枚腰。エーティーマクフィの猛追をしっかりと封じ込め、昨年のアイビスサマーダッシュ以来となる重賞４勝目を飾った。殊勲の北村友は「馬が落ち着いて、リラックスすることを一番に心掛けていました。もともとスタートがいいですし、あ