「カーリング・日本選手権」（１３日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子準決勝が行われ、２月のミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスは６−１０で北海道銀行に敗れた。前回大会の決勝で勝利した相手にリベンジを許し、２年連続の日本一は届かなかった。北海道銀行が２点を奪えば、フォルティウスが２点を取り返す。細かいミスは好ショットでカバーし、序盤から一進一退の攻防が続いた。４−５のフォルティウスの１点ビハイン