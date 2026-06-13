お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（33）が12日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1・00）に出演。フィッシング詐欺を寸前で回避していたことを明かした。事の発端は、キャッシュレス決済サービスを名乗る未払い通知メールを受信したこと。メールには電気代の支払いが滞っていると記されており、かなりリアルに作り込まれていたという。粗品は「ポンポンポンと（支払いまで）いきかけた