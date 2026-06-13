「楽天−広島」（１３日、楽天モバイル最強パーク）広島の二塁走者・野間が打球が当たり、守備妨害でアウトになった。２−０の八回の攻撃。２死満塁で名原がとらえた三遊間への打球が、二塁走者・野間の顔面に直撃。その場に倒れ込んだ。すぐに立ち上がったが、トレーナーに脇を抱えられるようにベンチへ戻った。