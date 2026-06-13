自分の好きなものに囲まれる生活は、かけがえのない日々になることでしょう。ななみむぎさんの作品『好きな服を好きなように着る』では、初めての1人暮らしをはじめた少女の様子が描かれています。同作はX（旧Twitter）に投稿されると、約7100のいいねが寄せられました。【漫画】「好きな服を好きなように着る」（全編を読む）イギリス・ロンドンに住んでいたリラは、フランスで1人暮らしをはじめて早1カ月。母はリラがホームシッ