歌舞伎役者の市川團十郎さんは6月13日、自身のInstagramを更新。紋付き袴姿でサッカーボールを手にするモノクロショットを披露しました。【写真】市川團十郎、紋付き袴姿のモノクロショット！「モノクロで 渋くて最高」團十郎さんは「このたび、ルイ·ヴィトンとユニセフのパートナーシップ10周年を記念した書籍『REBONDS』に参加することになりました」とつづり、3枚の写真を投稿。紋付き袴姿でルイ・ヴィトンのモノグラム柄