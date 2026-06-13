13日午後、遊佐町で倉庫兼車庫が全焼する火災がありました。ケガ人はいませんでした。 警察によりますと、13日午後0時30分ごろ、遊佐町豊岡の男性(70)方の倉庫兼車庫から煙が立ち上がっているのを近所の人が見つけ、119番通報しました。火は約2時間20分後に消し止められましたが、木道2階建ての倉庫兼車庫が全焼しました。近くの母屋には2人がいましたが、逃げて無事でした。倉庫にはコンバインや乾燥機などが入っていました。警