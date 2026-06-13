強烈なインパクトを残した。『ＪリーグオールスターDAZNカップ』が６月13日に開催。トーナメント形式の大会で、J１EASTとJ２・J３EAST-Aが準決勝で対戦している。決勝進出をかけた一戦で、J１EASTの元砂晏翔仁ウデンバ（鹿島）がさっそく魅せる。最終ラインに入った17歳のDFは、相手に寄せられても確かなコントロールでかわしてみせる。そんな冷静なプレーを数度、披露する逸材に、ネット上では以下のような声があがった。&#