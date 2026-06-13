お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が、13日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜後3・00）にゲスト出演し、第1子誕生にまつわる裏話を明かした。今年1月に結婚と第1子誕生を公表した。相手は20歳下で、6年の交際を経てのゴールインだったという。「気の強い妻なんですよ。ずいぶん引っ張っていただいている。年下だけど」と明かした。出産前に、妻は入院。「病院に入院した時に行ったんですよ、その日に」。新