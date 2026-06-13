17年ぶりに復活したJリーグのオールスターが13日、MUFG国立で開催された。J2・J3東BのFW三浦知良（59＝J3福島）は史上最多となる10度目の出場でJ2・J3東Aとの1回戦に先発するも得点には絡めず、試合も0―2で敗戦。4位決定戦のJ2・J3西A戦では終盤、ユニホーム姿になった槙野智章監督（39＝J2藤枝）と夢の2トップを形成して2―0の勝利に貢献、満員の国立を沸かせた。まさに夢の競演だった。2点リードで迎えた残り5分。FWカズと