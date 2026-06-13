神奈川県相模原市の河川敷で女子高校生を殺害した疑いで、元交際相手の男が逮捕された事件で男が「カッとなって首を絞めた」という趣旨の供述をしていることが分かりました。この事件は10日夜、高校3年生の17歳少女が首を絞められ殺害され、元交際相手の自称・塗装工の19歳の男が逮捕されたものです。捜査関係者によりますと、2人は直前まで花火をしていて「カッとなって首を絞めた」という趣旨の話をしているということです。男は