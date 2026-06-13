今春に定年で現役を引退して、新たに４月から補充員の厩務員として働き始めた国枝栄元調教師（７１）が担当するトクシーカイザー（牡６歳、美浦・小島茂之厩舎、父キンシャサノキセキ）が、６月１３日の東京１０Ｒ・夏至Ｓ（３歳上３勝クラス、ダート１６００メートル＝１６頭立て）に出走。９番人気の伏兵ながら２着に激走した。国枝厩務員は「勝つのは難しいよ。パドックで元気が良くてなあ。“今度とお化けはでない”か？」と