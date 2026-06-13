◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽準決勝慶大５―２東北福祉大（１３日・神宮）連覇を狙った東北福祉大は、慶大に敗れ２年連続の決勝進出を逃した７回から４番手で今秋ドラフト候補の最速１５５キロ右腕・猪俣駿太（４年＝明秀学園日立）が登板。１４９キロの直球にスライダー、フォーク、カーブを織り交ぜ力投するも、１回２／３を５安打３失点とマウンドを守れず「気持ちが先走ったというか。投