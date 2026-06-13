６月１３日の東京１１Ｒ・ジューンＳ（３歳上オープン、芝１８００メートル＝１３頭立て）は、クリストフ・ルメール騎手が騎乗したカネラフィーナ（牝４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父フランケル）が勝利。ルメール騎手はＪＲＡ通算２２００勝を達成した。勝ち時計は１分４６秒０（良）。スローペースの３番手をリズム良く追走し、直線では粘るタシットを交わしてゴール。鞍上は「２着馬の後ろでちょうどいいポジションだった。外