今やスマホ1つで、誰もが“発信者”になれる時代。その中でも、一攫千金や自由な働き方の象徴として、華やかなイメージもあるYouTube。一方で、チャンネルの飽和や厳格化するポリシー、収益化の停止といった問題も浮上しており、クリエイターがどのように生き残っていくかが課題となっている。【映像】登録者数96万人超の夫婦YouTuber『くぼたび』の“撮影裏”（実際の映像）『ABEMA Prime』では、登録者数96万人超、総SNSフォ