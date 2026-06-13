■日本陸上競技選手権大会 兼 愛知・名古屋 2026アジア競技大会日本代表選手選考競技会（12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）【日程＆選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕※随時更新男子棒高跳の決勝が13日に行われ、柄澤智哉（24、東日本三菱）が5m50をマークし優勝。日本体育大時代の23年以来、3年ぶり2度目の大会制覇となった。また既に派遣設定記録（5m55）を突破していたため、32年