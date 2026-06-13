自民党の萩生田光一幹事長代行は13日、千葉市で開かれた自民党千葉県支部連合会の集会であいさつし、自身が関係した政治資金問題について言及した。【映像】萩生田氏「悪い政治家じゃありません」（実際の様子）萩生田氏は冒頭「ここ何年か、私の不徳の致すところで知名度がすごく上がってしまって、多分今日この会場にお見えの皆さんの中にも名前と顔だけは知ってるという人はきっといると思います」と切り出した。そのうえ