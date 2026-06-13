「カーリング・日本選手権」（１３日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）準決勝が行われ、２年連続準優勝の北海道銀行がミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスを１０−６で下し、３大会連続の決勝進出を決めた。１４日の決勝でＳＣ軽井沢クと対戦する。午前に行われたプレーオフ初戦でＳＣ軽井沢クに敗れ、準決勝に回った北海道銀行。第２エンドに２点を先制すると、同点で迎えた第４エンドに好展開から３点のビッグエンドで突き放し