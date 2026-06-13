米軍普天間飛行場を抱える沖縄県宜野湾市で7月26日、一日も早い普天間の閉鎖と返還を訴える集会が開かれる。日米両政府の返還合意から30年が経過したことを受け、日米に返還期日の早期確定を求める共同声明を採択。市や商工会議所など10団体が同月末、高市早苗首相やグラス駐日米大使らに速やかな実現を要請する方針だ。集会は市が主催。市民や各種団体に広く賛同を呼びかけており、千人規模の参加を見込んでいる。声明案は