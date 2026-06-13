是枝裕和監督（63）が13日、母校の早大の人気授業「マスターズ・オブ・シネマ」の講義にゲストとして登壇し、公開中の新作「箱の中の羊」をはじめ、学生からの質問に答えた。冒頭で「是枝裕和を知るための15の質問」と題したコーナーで質問に応じた同監督は、広く知られている、自然なものを引き出すために子役に台本を渡さず、現場で口答で説明することについて、23年の前作「怪物」に続き、今作でも台本を渡したと明かした。その