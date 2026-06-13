【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLEが7月5日に東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で開催するスタジアムツアー『ゼンジン未到とイ/ミュータブル～間奏編～』最終公演の模様が、全国350館以上の映画館でライブビューイングされる。 ■韓国、香港、台湾、タイでのライブビューイングも決定 チケットは、ファンクラブ「Ringo Jam」先行発売（抽選）が現在実施中。一