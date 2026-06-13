将棋棋士とファンが交流する「将棋フェス2026」が13日、東京都渋谷区の将棋会館で行われた。日本将棋連盟が企画した初のイベントで、午前中は棋士との2ショット撮影会や棋士による自戦解説会などを開催。午後は「棋士とのお茶会」、「大キッシサカバ」などファン垂ぜんの企画を実施した。「大キッシサカバ」では藤井聡太王将（23）＝6冠＝、斎藤慎太郎八段（33）及川拓馬七段（39）岩村凛太朗四段（19）による詰め将棋トーク