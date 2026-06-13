演歌歌手の杜このみ（36）が13日、自身のインスタグラムを更新。夫で大相撲の小結・高安（36＝田子ノ浦部屋）とのパリでのツーショットを公開した。「Bonjour！実は…パリに来ています」とつづり、エッフェル塔前や凱旋門の前で寄り添う夫婦ショットなどを投稿。「大相撲フランス公演をどうしても観たくて、事務所の皆さんがスケジュールを調整して下さりました本当にありがたいです」と夫のパリ公演観戦のため、訪れたこと