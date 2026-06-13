◇MLB ホワイトソックス 8-2 ドジャース(日本時間13日、レート・フィールド)ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が、前日の試合で途中交代しこの日欠場となった大谷翔平選手の状態についてコメントしました。大谷選手は前日12日の試合、7回の5打席目で代打を送られ途中交代。ロバーツ監督は「トレーナーから膝裏のハムストリング付近に少し違和感があると聞き、無理をさせたくなかった。念の為交代させた」と述べていました。そして