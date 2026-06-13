１７２校の対戦相手が決まった組み合わせ抽選会＝横浜市中区（立石祐志写す）第１０８回全国高校野球選手権神奈川大会の組み合わせ抽選会が１３日、横浜市内で行われ、参加１７２チーム（連合５）の対戦相手が決まった。春季県大会ベスト４の横浜、横浜創学館、桐光学園、慶応が第１シード。第２シードは相洋が横浜ゾーン、立花学園が慶応ゾーン、桐蔭学園が創学館ゾーン、日大藤沢が桐光ゾーンに入った。２７年ぶりにノー