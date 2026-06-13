ドジャースがインスタグラム更新米大リーグのドジャースが日本時間13日に公式インスタグラムを更新。山本由伸投手が両手を上げて満面スマイルの写真などを公開したが、球団専属カメラマンではない撮影者に反響が広がっている。カメラに向かって、両手を上げた山本が笑みを浮かべている。球団の公式インスタグラムで公開された数々の写真。撮影したのはなんと、タナー・スコット投手だった。「タナー・スコットが撮った、ヨシノ