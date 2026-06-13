◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク―ヤクルト（１３日・みずほペイペイ）ソフトバンク・前田悠伍投手が自己最長の７回１失点で降板した。今季３勝無敗の左腕は、この日もテンポ良く投げ込み、初回を３者凡退に抑えた。２回は先頭の４番・塩見に先制ソロを許したが、リズムは崩さなかった。３回は２死二塁で近藤が２ランを放ち、チームは逆転した。援護をもらった前田悠は５、６回も３者凡退で封じた。６回は野