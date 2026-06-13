BOOM BOOM SATELLITESが、歴代アルバムおよびヨーロッパデビューEPまで全110曲を収録した豪華パッケージを9月23日にリリースする。このたび、その予約特典のビジュアルが公開された。1997年のデビュー以降、日本のみならず世界基準でシーンを牽引してきた彼らの軌跡を余すことなく収めた本作は、日本の音楽シーンの金字塔ともいえる内容となっている。特典の一部には、川島道行と中野雅之のふたりが最後に残したアーティスト写真を