◆カーリング日本選手権第７日（６月１３日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子の準決勝が行われ、前回覇者で２月のミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスが、昨年準Ｖの北海道銀行に６―１０で敗れて連覇を逃した。午前のプレーオフで中部電力に１２―３で圧勝して勢いをもって迎えた準決勝は、昨年の決勝と同じで、１次Ｌで５―１５で敗れた相手。第２エンド（Ｅ）で２点を先制された。第３Ｅですぐに２点を取って振り