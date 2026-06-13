2022年の「第64回グラミー賞」では、最優秀アルバム賞、最優秀新人賞など7部門にノミネートされた歌手で女優のオリヴィア・ロドリゴ（23）が、片耳が「60パーセント聞こえない」状態であることを明かした。ニューアルバム「恋に落ちた女の子にしては、なんだかずいぶん悲しそうだね」を12日にリリースしたばかりのオリヴィアは、英ラジオ「KISS」に出演した際、左耳はあまり聞こえないため、あま