香川銀行GiraSol kagawa ハンドボール・リーグＨ女子は13日、国立代々木競技場でプレーオフ準決勝が行われました。レギュラーシーズン1位の香川銀行シラソル香川は、レギュラーシーズン4位のハニービー石川と対戦し、33対33で引き分けましたが、レギュラーシーズン上位のアドバンテージで決勝に進出しました。 プレーオフ決勝は14日に行わ