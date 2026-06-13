韓国×チェコ戦で空席が目立ったFIFAワールドカップのグループA、韓国代表とチェコ代表の一戦が現地時間6月11日に行われ、韓国が2-1で逆転勝利を収めた。しかし、この試合が行われた会場のスタンドには数多くの空席が目立ち、物議を醸している。英誌「FourFourTwo」は「ワールドカップで2番目に小さな会場に大量の空席があり、FIFAへのさらなる反発を招いている」と報じ、大会組織委員会のチケット政策に厳しい目が向けられてい