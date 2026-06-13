直感に従って人生の扉をノックし続ける女性がいる。女優業のほか、プロデューサーとしても頭角を現し、Netflixの恋愛リアリティ番組『ラヴ上等』を世界的ヒットに導いたことも記憶に新しいMEGUMI（44歳）だ。長編映画プロデュース2作目となる『FUJIKO』は、4月にイタリアで開催された第28回ウディネ・ファーイースト映画祭にて2冠に輝き、いよいよ日本でも公開を迎えた。第一線をひた走る彼女だが、過去には収入が「10分の1に