3月に第2子の妊娠を発表した、歌手の倖田來未（43）が11日、自身のインスタグラムを更新。新しい学校のリーダーズ・KANON（24）とプライベートを楽しむ近影を公開した。【写真たくさん】顔が優しくなった？第2子妊娠中の倖田來未の最新ショット倖田は「女の子はいつだって、可愛い世界が大好きってことで」とコメントを添え、KANONとともに訪れた「THE MONSTERS 10周年記念展 東京」での写真を複数枚投稿。会場内には色とりど