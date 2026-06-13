タレント・蒼井そら（45）が13日に公式X（旧ツイッター）を更新し、現役のセクシー女優が入国を拒否された騒動について言及した。セクシー女優・福田ゆあはXで「ニュージーランドの留置所入ってました」と驚きの報告。「入国の際、6時間以上尋問を受け、薬物検査をされた挙句、入国拒否。警察10人程来て荷物没収され、汚い独房にいれられて、只今日本へ強制送還」と明かし、注目を集めていた。この件について、蒼井は「どう