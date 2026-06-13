◆W杯の決勝を1か月後に控えたニューヨークで起こった刺傷事件最大の駅で通り魔、市営バスで乗客射殺、女子高生が校内で刺され、街ではスポーツファンが大乱闘ーー。ワールドカップ（W杯）サッカーを直前に控えたニューヨークは粗暴犯罪のオンパレードだ。少々の事件では大騒ぎしないニューヨークだが、不穏な雰囲気は通常を上回っている。ドローンやAIという新しい技術も、大きな脅威だ。限りない不安を抱えながらW杯が開幕する。