気象台は、13日午後4時25分に、レベル３大雨警報を名寄市、美深町、幌加内町に発表しました。上川地方では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■旭川市●レベル３大雨警報■留萌市●レベル２大雨注意報■士別市●レベル２大雨注意報■名寄市●レベル３大雨警報【発表】■富良野市●レベル２大雨注意報■鷹栖町●レベル２大雨注意報■東神楽町●レベル２大雨注意報■比布町●レベル２大雨注意