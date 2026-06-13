お笑いコンビ「なすなかにし」の中西茂樹（48）が12日放送のTBS「A−Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。相方・那須晃行（45）の脳梗塞について語った。那須は2023年12月に脳梗塞を発症。治療とリハビリを経て翌年4月に仕事復帰を果たした。連絡を受け病院へ向かったという相方の中西茂樹は「ドッキリだと思った」と話し「病院に着いてからも入り口でカメラ探してた。よくドッキリかけられてたそんな時期だったから」