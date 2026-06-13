いよいよFIFAワールドカップ2026が開幕した。グループFに属する日本代表は、アメリカのダラスで現地時間14日15:00（日本時間15日5:00）に、オランダ代表との初戦を迎えることになる。過去3回戦って1分2敗と1度も勝ったことがない相手との対戦になるが、「目標は優勝」と公言する日本代表にとっては負けられない相手であり、いきなりグループリーグの山場を迎えることになった。◆出場国増でより過酷な大会に今大会はアメリカ、メキ