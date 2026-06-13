お笑いコンビ「なすなかにし」の中西茂樹（48）と那須晃行（45）が12日放送のTBS系「A−Studio＋」に出演。那須が脳梗塞で倒れた際のエピソードを語った。MCのKis−My−Ft2藤ケ谷太輔が「（脳梗塞の）予兆みたいなものはあったんですか」と質問した。那須は「予兆はなかったんですけど、慢性の高血圧があったんですよね」と答えた。笑福亭鶴瓶は「そんな風に見えへんやん。お前（中西）の方が高血圧（に見える）」とイジった。那須