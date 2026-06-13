ミュージシャン・俳優のGACKTさんが6月13日、自身のＸを更新。衝撃の肉体美を披露し、大反響となりました。【写真を見る】【 GACKT 】「53歳。まあ、こんな感じ。」衝撃の肉体美を披露！「生きている彫刻みたいです。眩しい」GACKTさんは、【人は他人を心配しているようで、自分の価値観を投影している】と書き始めると、「随分と連絡を取っていない知り合いから久しぶりに連絡が来た。と思ったら、“GACKTさんも太ったらしいで