◇プロ野球セ・パ交流戦 楽天ー広島(13日、楽天モバイルパーク)広島・野間峻祥選手にヒヤリとした場面が生まれました。場面は広島の2点リードで迎えた8回。ヒットと四球で2アウト満塁の好機をつかみます。この場面では、代打起用された野間選手が2塁ランナーとして出塁。続く名原典彦選手が4球目のチェンジアップをはじき返すと、打球がそのまま野間選手の顔面に直撃しました。これで守備妨害となり3アウト。野間選手は倒れ込むも