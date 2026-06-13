婚活でも普段の出会いでも、「2回目のデートに繋がらない」と悩む男性は少なくありません。本人としては丁寧に話を聞き、真面目に質問しているつもり。それなのに、なぜか相手の女性の表情はだんだん硬くなり、別れ際の温度はいつも微妙――。かつての日本では、結婚の約7割が見合いによるものでしたが、1960年代後半を境に逆転。現在では恋愛結婚が9割近くを占めています（国立社会保障・人口問題研究所『出生動向基本調査』）。