Kis-My-Ft2が、ニューデジタルシングル「King King」を6月20日にリリースする。 （関連：Kis-My-Ft2 千賀健永はなぜSNS時代に求められるアイドルに？徹底したプロ意識が生み出す“軽やかさ”） メンバーの二階堂高嗣が監修を務めた本楽曲は、“自分の限界を超えて頂点へ挑み続けるアンセム”に。プレッシャーや周囲からの視線すら力に変えながら、自分の信じる道を突き進んでいくというメッセ