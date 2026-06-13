日本代表GKの鈴木彩艶は、この夏にパルマから移籍するとの見方が有力だ。2024年夏にシント＝トロイデンからパルマに加入した鈴木は、１年目からセリエAでレギュラーとして活躍し、大きく評価を高めた。２年目の今シーズンはケガで長期離脱を余儀なくされたが、確かな地位を手にしている。以前から強豪の関心がうわさされているのに加え、パルマは鈴木の離脱中にエドアルド・コルビが台頭。同じように若い守護神が頼れると分